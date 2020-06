Dragon Ball Z: Goku contro Vegeta Oozaru in questa fan art in prima persona

Negli ultimi giorni, grazie alle fatiche immani dei fan, abbiamo avuto la possibilità di farci nostalgici e tornare a parlare del passato, nello specifico di una delle serie che più ci hanno rapito nella storia degli anime e manga, ovvero Dragon Ball Z.

Se nella giornata di ieri abbiamo, ad esempio, ricordato la saga di Freezer e accennato agli eventi accaduti su Namecc, grazie al cosplay che un fan ha realizzato su Ginew, oggi, grazie all'opera d'arte di un altro appassionato, che su Twitter risponde con il nome di ruto830, possiamo immergerci ancora una volta in quel passato che da ragazzini abbiamo tanto amato, rivivendo uno dei combattimenti più epici che la storia di Dragon Ball ci abbia mai regalato: il primo scontro tra un Vegeta venuto dallo spazio e Goku il Saiyan cresciuto sulla terra.

Come già vi abbiamo mostrato in altri articoli, l'artista di Twitter è solito realizzare disegni la cui prospettiva è focalizzata su un personaggio, proprio come il disegno che ha creato, tempo fa, del combattimento tra Goku e Broly, visto dagli occhi del primo.

Ebbene, anche l'illustrazione che vogliamo mostrarvi oggi segue questa filosofia. Infatti, come potete vedere voi stessi dal post riportato in calce all'articolo, ruto ha immortalato il momento in cui il nostro protagonista Goku si trova alle prese con la versione Oozaru di Vegeta. In particolare ha congelato il momento in cui, gli occhi del nostro eroe osservano la sua onda di energia infrangersi contro l'enorme scimmione che, con un dito allungato, si avvicina pericolosamente a lui.

Cosa ne pendi di questo spettacolare disegno la cui prospettiva rende il tutto estremamente immersivo? Faccelo sapere qui sotto nei commenti.