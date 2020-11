Dragon Ball Z: Goku e Vegeta si scontrano in due incredibili collezionabili da €1500

A poco più di un mese dall'inizio del Jump Festa 2021, e quindi dall'arrivo di nuove informazioni legate alla serie Dragon Ball, il rivenditore francese Tsume-Art ha condiviso sul proprio profilo Facebook una bellissima novità che farà felici tutti i collezionisti appassionati all'opera di Akira Toriyama.

In calce alla news potete dare un'occhiata al video di presentazione di due magnifiche statuette con protagonisti Goku e Vegeta, in arrivo nel primo quadrimestre del 2022. I due prodotti sono già preordinabili sul sito web al modico prezzo di €699 (Goku Kaioken) e €849 (Vegeta Galick Gun), per un totale di circa €1550, visto che i due pezzi sono pensati per essere venduti in coppia. Le due statuette sono ufficiali e presentano il logo di Bird Studio e Shueisha.

Nel caso in cui voleste conoscere le specifiche, il sito francese conferma che entrambe sono state realizzate in resina e PVC, e che le onde di energia possono illuminarsi al buio grazie ai LED presenti al loro interno. Per il momento sono stati messi in commercio appena 3.000 pezzi per ogni statuetta, e ognuno di questi viene spedito con tanto di certificato di autenticità.

E voi cosa ne pensate? Vi piacciono? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui foste appassionati di prodotti di questo tipo, poi, vi consigliamo di dare un'occhiata alla meravigliosa figure di Freezer presentata pochi giorni fa da Fattboy e Da Ya Studio.