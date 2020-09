Dragon Ball Z: il rispetto tra Goku e Vegeta in una spettacolare fanart in prima persona

A distanza di tantissimi anni dalla conclusione, Dragon Ball Z si conferma uno dei manga più amati dal pubblico. Le emozioni che Akira Toriyama ci ha regalato sono pressoché infinite e un fan ha voluto rendere tributo alla saga conclusiva dell'opera, quella di Majin Buu.

Nonostante sia valutata come una saga meno concreta rispetto a quella dei Sayan, di Freezer e di Cell, l'arco narrativo di Majin Buu è impresso nella nostra memoria come quello che ci ha donato il Super Sayan 3 e Majin Vegeta.

La saga di Buu è anche il momento in cui Vegeta ha finalmente messo da parte il suo orgoglio Sayan per proteggere la sua famiglia. Inoltre, al termine dello scontro con Kid Bu, il Principe dei Sayan ha persino riconosciuto il vero valore del suo eterno rivale Goku, diventato con grande impegno il guerriero più forte della Terra. Un'evoluzione del personaggio totalmente inaspettata, che ha contribuito a far innamorare gli appassionati.

Il termine della battaglia con Kid Bu è stato oggetto di una strepitosa reinterpretazione da parte di un fan. L'artista Ruto830, sul suo profilo Twitter, ha condiviso una versione inedita di uno dei momenti più significativi di tutto il franchise. Mentre i due Sayan si riposano dopo aver sconfitto l'antagonista, Vegeta alza il pollice in su verso Goku; un gesto che indica il rispetto e la rinnovata amicizia tra i due. L'artwork è realizzato dalla prospettiva del Principe dei Sayan, innalzando il livello d'immersività e la qualità dell'opera. L'artista non è nuovo a illustrazioni di questo genere. Qualche tempo fà, aveva realizzato uno splendido artwork di Dragon Ball Z dalla prospettiva di un Cell Jr. Sempre Gohan è il protagonista di un'altra fanart dedicata alla Saga di Freezer di Dragon Ball.