Dragon Ball Z: Goku VS Cell da un POV con un commentatore speciale in questa fan art

Dragon Ball è il manga per eccellenza dei tornei di combattimento, quello che ha sdoganato questo mezzo per far affrontare i protagonisti. I manga battle shonen di Weekly Shonen Jump non sarebbero stati gli stessi senza il genio di Akira Toriyama. E durante la serie ce ne sono stati davvero tanti, di vario tipo.

Il primo è il torneo Tenkaichi, che inizialmente vedeva pochi guerrieri affrontarsi e su un ring abbastanza piccolo, tuttavia da quando Goku e compagni iniziarono a calcare le mattonelle del campo di combattimento, le cose iniziarono a cambiare. Scontri dopo scontri, i più forti arrivavano in finale rendendo sempre avvincenti queste saghe di Dragon Ball, e il tutto commentato dallo speciale personaggio che ha fatto la storia di questa competizione. L'uomo dai capelli biondi e che, nel corso del tempo, crescendo, ha messo su anche un buon paio di baffi, però si è perso uno dei tornei che ha salvato la Terra.

Il torneo di Cell indetto dalla creatura amorfa ideata e sviluppata dal dottor Gelo ha visto un altro commentatore, che però non ha saputo catturare davvero i momenti di questa sfida letale. Ma Roku ha voluto dare lustro anche a lui in questa splendida fan art dove il commentatore del Tenkaichi guarda Goku VS Cell alla televisione, urlando facendo finta che il telecomando sia un microfono. Giacca e cravatta ma con pantofole al piede, televisore a tubo catodico e tanti altri dettagli fanno capire quanto l'uomo ci tenesse a commentare anche questa sfida da cui sarebbe dipeso il destino della Terra.

Sapevate che Cell era molto odiato da Toriyama e dagli animatori?