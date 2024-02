Dragon Ball Z, golosi come Majin Bu? San Valentino è più dolce con questi cioccolatini

Ci siamo ormai addentrati nel mese di febbraio e la festa degli innamorati è alle porte. Se siete già in cerca del regalo perfetto per la vostra dolce metà, a maggior ragione se a legarvi è la stessa passione, non potete fare a meno di questa geniale idea che ci riporta indietro alla Saga di Majin Bu di Dragon Ball Z.

San Valentino è dietro l'angolo e tutti i negozi d'Italia sono già invasi da scatole di cioccolata a forma di cuore. Se la vostra persona speciale ama Dragon Ball, allora non vi basterà una semplice scatola di cioccolatini qualsiasi.

Dragon Ball è l'anime preferito dalla maggioranza della community. Parliamo infatti del manga più importante della storia, quello più conosciuto tra tutti. E allora, se anche per la vostra dolce metà Dragon Ball è una fetta importante di vita, il regalo perfetto è una scatola di cioccolatini a tema Majin Bu.

Goloso di dolciumi, Majin Bu usava i suoi poteri per trasformare persone e avversari in cioccolatini e biscotti. Proprio come lui, il sito ufficiale di Dragon Ball propone uno speciale set da forno basato proprio su Bu. Questo merch include due diversi stampi per snack, uno a forma di Darbula e uno a forma di Majin Bu. In realtà, i biscotti di Darbula di Dragon Ball Z sono già arrivati tempo fa, ma questa è l'occasione perfetta per mettervi ai fornelli con la vostra persona del cuore. E perché no, potreste anche godervi le prelibatezze da voi preparate con gli episodi anime più belli a tema San Valentino!