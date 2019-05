Dragon Ball Z, Gotenks e Gogeta protagonisti di una simpatica illustrazione!

La mente di Akira Toriyama ha dimostrato più di una volta di essere in grado di far oltrepassare i limiti ai propri personaggi, anche quando il livello sembrava troppo alto per permettere di un ulteriore passo avanti. Celebri, soprattutto in Dragon Ball Z, è la tecnica della fusione che alcuni personaggi hanno imparato a utilizzare.

Quella posa bizzarra proveniente da un pianeta assai lontana, quella luce abbagliante che ricopriva lo spettatore, erano i sintomi che preannunciavano l'imminente arrivo di un nuovo straordinario e imbattile personaggio. La fusione garantiva tratti iconici e peculiari dei due membri che effettuavano la tecnica sfoderando, tuttavia, un potenziale pressoché inimmaginabile. Classico è il caso di due importanti personaggi, di cui uno di essi presente più che altro nei lungometraggi animati legati al mondo di Dragon Ball Z. Non possiamo non parlare, dunque, di Gotenks e Gogeta, l'unione rappresentativa di Goku e Vegeta e dei loro rispettivi figli, protagonisti relativi della saga di Majin Bu.

In particolare, la fusione adulta dei Saiyan è stata anche protagonista dell'ultimo film di Dragon Ball Super: Broly, complice di una potenza senza eguali. I due eroi, inoltre, sono stati recentemente ritratti in una simpatica illustrazione da parte di un fan, che potete osservare in fondo alla news, che ha presentato i due iconici personaggi in Super Saiyan mentre fanno sfoggio di un buffo sorriso. Non possiamo negare che vorremmo vedere i due personaggi nella prossima serie di Dragon Ball Super 2, ormai tanto vociferata, e che potrebbe arricchirsi di succulenti novità nelle prossime ore. Quale momento migliore, inoltre, per suggerirvi di ammirare la bellissima illustrazione di Gohan ragazzo con lo stile di Naohiro Shintani, il character designer tanto amato dello studio Toei Animation.

Vi invitiamo a rimanere aggiornati sui nostri canali per non perdervi ogni notizia legata al magico mondo di Akira Toriyama. E voi, invece, cosa ne pensate della simpatica illustrazione di artmanblastrider, vi piace?