Dragon Ball Z, Gotenks in un simpatico artwork di Akira Toriyama risalente a 20 anni fa

Shueisha ha ormai abituato i lettori e appassionati di Dragon Ball con la condivisione di vecchie o inedite illustrazioni della serie, firmate dal compianto Akira Toriyama, venuto a mancare nei primi giorni di marzo 2024 all’età di soli 68 anni. Vediamo, quindi, l’illustrazione più recente apparsa sul sito ufficiale della serie!

Il solito appuntamento con i Toriyama Archives, sezione del sito dedicata alle illustrazioni del grande autore, stavolta ha ripescato un’illustrazione risalente ai primi mesi del 2004, e realizzata in occasione dell’uscita del 32° volume della Perfect Edition di Dragon Ball, arrivata anche in Italia negli anni successivi, e riproposta in formato cartonato, nella Ultimate Edition, da Star Comics a partire da maggio 2022.

Se sulla cover del volume in questione, in formato kanzenban, sono rappresentati Goku, Gohan e il Sommo Kaiohshin, disposto a seguire il giovane Saiyan nel risveglio del suo potenziale, sul retro della cover decise di inserire un simpatico artwork di Gotenks, con un’espressione divertita ma decisa, e una posa per mostrare il suo entusiasmo di partecipare alla battaglia contro Majin Bu.

Un disegno semplice ma d’effetto, e che dona alla fusione tra Goten e Trunks una certa importanza che fatica a ritrovare negli eventi della serie Dragon Ball Super, dove Toriyama e Toyotaro l'hanno fatta tornare per poche tavole in versioni non ben riuscite a causa dell'impreparazione ad eseguire la danza di Metamor di Goten e Trunks.

Per finire, vi lasciamo alla volta in cui Toriyama apparve in un film di Godzilla, e ai 10 migliori archi di redenzione di tutto il manga di Dragon Ball. Diteci la vostra opinione su questo disegno firmato da Toriyama dedicato alla fusione Gotenks lasciando un commento qui sotto.

Sand land. New edition è uno dei più venduti oggi su