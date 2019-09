Dragon Ball Z: Great Saiyaman entra nel mondo di Jojo grazie a un fan

Le due saghe di Dragon Ball e Le Bizzarre Avventure di Jojo sono state rivali a lungo sulle pagine di Weekly Shonen Jump durante la loro pubblicazione negli anni '80 e '90. Entrambi hanno costruito due brand molto forti e con un'eredità importante, influenzando a proprio modo enormemente tutte le generazioni successive di mangaka.

Cosa succederebbe se i personaggi di Dragon Ball Z e Jojo si mischiassero? La risposta arriva forse da un gruppo di cosplayer al Delta H Con. Super Gohan è un cosplayer che ha deciso di mascherarsi, per la convention, da Great Saiyaman, il famoso alias da eroe di Gohan. Durante la fiera però ha incontrato alcuni ragazzi tutti vestiti da personaggi di Le Bizzarre Avventure di Jojo. A quel punto la foto di rito tutti insieme è d'obbligo.

In calce potete quindi vedere Great Saiyaman di Dragon Ball Z in prima fila con altri personaggi dell'universo di Jojo come Abdul e Jotaro. Considerato che Gohan col costume preparato da Bulma si è spesso lanciato in pose ridicole e danze buffe, si può dire che ne abbia ancora di strada da fare per ricalcare le famose pose alla Jojo e guadagnarsi così un posto nel franchise ideato da Hirohiko Araki.

Voi cosa ne pensate dei cosplay che vedete in calce? Intanto, recentemente è arrivato un nuovo cosplay dedicato a Trunks ma rivisitato in chiave femminile.