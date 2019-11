Dragon Ball Z: i Great Sayamen compaiono in questo incredibile cosplay

Nonostante Halloween sia finito da un po’, le persone e i fan di franchise e brand famosi nel mondo anime e manga continuano a condividere le loro interpretazioni. In particolare una coppia, appassionata di Dragon Ball Z , ha di recente condiviso un’immagine in cui sono vestiti da Gohan e Videl, nella loro forma Great Sayaman.

Con degli elmetti, una simpatia sgargiante, e soprattutto dei costumi dal desing e dai colori particolari, i due ragazzi avevano trovato il modo di combattere il crimine nascondendo le loro vere identità e mostrando, per la prima volta, l’apparizione di supereroi nel senso più comune del termine. L’utente @HeresMikeJencks ha condiviso la foto che potete trovare in calce alla notizia.

Il soprannome Great Sayaman è nato in seguito all’arco narrativo dedicato a Cell e al torneo da lui organizzato, ed era strettamente legato al personaggio di Gohan, immaginato da un fan nella forma Super Sayan God. Indossando un costume, alquanto ridicolo, il giovane Sayan ha deciso di continuare a contrastare il male, e allo stesso tempo ad andare a scuola come una persona totalmente normale. Tuttavia quando a lui si avvicina Videl, dopo un duro allenamento lei riesce a volare e anche a controllare la sua energia e si unisce al figlio di Goku nella sua nobile impresa. L’identità di Great Sayaman sembra essere rimasta intatta anche dopo gli avvenimenti di Dragon Ball Z, visto l’episodio della serie di Dragon Ball Super in cui appare.

Ricordiamo che Dragon Ball Super è attualmente al capitolo 53, mentre la prima stagione della serie anime si è conclusa e rimane l’attesa per l’arrivo della seconda.