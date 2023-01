Dragon Ball Z, 'ha più di 8mila, accipicchia!': ecco l'iconica scena in diversi doppiaggi

All'interno dell'anime di Dragon Ball Z non mancano citazioni che sono in seguito entrate a far parte della cultura di massa. In Italia una di queste vede protagonista Vegeta, il mitico principe dei saiyan doppiato dal buon Gianluca Iacono, durante il suo approdo sulla Terra.

Quello di Vegeta è soltanto uno degli innumerevoli ruoli di Gianluca Iacono, celebre doppiatore che ha prestato in realtà la sua voce a tantissimi personaggi appartenenti non soltanto al mondo dell'animazione giapponese. Nonostante questo, il Principe è sicuramente uno dei volti a cui Gianluca è più affezionato visto che lo ha accompagnato per tanti anni di carriera e che ha contribuito alla sua fama all'interno della community di Dragon Ball.

La sua iconica frase "ha più di 8mila, accipicchia!", erroneamente trasposta in italiano, è divenuta celebre in tutto il Bel Paese. Ma che ne è di quella scena in un paio di altre lingue selezionate? In calce alla notizia potete vedere il dialogo tra Vegeta e Napa in francese, giapponese, arabo ed inglese, oltre al già citato italiano.

Una volta recuperate tutte le versioni, non dimenticate di scriverci tra i commenti qual è la vostra preferita.