Dragon Ball Z: un'illustrazione stupenda di Goku vs Freezer firmata Murata

Il fenomeno mondiale scatenato da Dragon Ball, un’opera nata dalla mente del maestro Akira Toriyama, ha di sicuro influenzato numerosi artisti che oggi sono tra i mangaka più letti, tra questi vi è Yusuke Murata, disegnatore di One Punch Man. Leggiamo insieme i dettagli.

L’utente @GovetaXV ha condiviso sul suo profilo Twitter l’immagine di un’illustrazione, contenuta nel volume dedicato al 30esimo anniversario dalla pubblicazione delle avventure del piccolo Goku, che raffigura uno dei momenti fondamentali per l’intera serie: lo scontro tra il protagonista e Freezer. Sappiamo che il terribile alieno ha creato non poche difficoltà ai terrestri, arrivando ad uccidere Crilin in un solo colpo, azione che ha scatenato la trasformazione di Goku in Super Sayan.

Nel volume dedicato ai 30 anni del manga, il disegnatore Yusuke Murata ha voluto celebrare l’importanza di un tale avvenimento, imitando in parte lo stile di Toriyama, con una splendida immagine che potete trovare in fondo alla pagina.

Freezer è sicuramente uno degli antagonisti più amati dai fan, ed ha fatto il suo ritorno anche nell'ultima serie di Dragon Ball Super, che ha ripreso da poco la programmazione, dove ha addirittura "aiutato" i guerrieri Z nell'arco narrativo dedicato al Torneo del Potere. Ricordiamo che il volume celebrativo preso in considerazione è stato pubblicato nel 2016 e che per il prossimo 5 novembre è prevista l’uscita di una collector’s edition per i 30 anni della serie anime.