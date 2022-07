Dragon Ball Z: l'Imperatore Freezer in un'inquietante fanart in stile tradizionale

Dragon Ball Z è diventata ormai una delle opere a ricevere più fanart dell’intero settore, merito sia dei molti anni dalla prima pubblicazione e dalle continue riproposizioni, sia dell’originalità e del design di alcuni personaggi, entrati ormai nell’immaginario comune, come il potente e temibile Imperatore Galattico Freezer.

L’antagonista principale di una delle saghe più memorabili della serie, ha subito un’evoluzione nel corso dei più recenti eventi narrati in Dragon Ball Super, come durante il Torneo del Potere, ma la sua brutale malvagità lo rende ancora uno dei villain più affascinanti dell’universo ideato da Akira Toriyama. Per questo l’artista @Justin96636 ha voluto dedicargli la singolare illustrazione che potete vedere in calce, rappresentandolo nella sua forma finale, con un’aura verde e un inspiegato cerchio dorato attorno alla testa, ma in perfetto stile ukiyo-e.

Oltre alle nuvole sottostanti, altro tratto distintivo del genere, sullo sfondo si notano i cinque mercenari che formano la squadra Ginew, ovvero Guldo, Rikoom, Butter, Jeeth, e Ginew stesso. Fateci sapere cosa ne pensate del disegno nei commenti. Intanto vi lasciamo anche alle forme di Majin Bu in stile ukiyo-e, realizzate dallo stesso fan, e a cinque importanti scene extra di Dragon Ball Z che hanno aggiunto qualcosa alla storia originale narrata nel manga.