Dragon Ball Z: l'impetuosa potenza di Goku Super Saiyan splende in una meravigliosa statua

Uno dei momenti più memorabili dell’intera seri di Dragon Ball è stato il raggiungimento della leggendaria forma Super Saiyan da parte di Goku durante la saga ambientata su Namek, che ha decretato l’inizio dell’incredibile scontro con Freezer. Per riviverla gli artisti di White Hole studio hanno realizzato una splendida statua da collezione.

La statua, di cui trovate diverse immagini promozionali in fondo alla pagina, si presenta in maniera impeccabile, riproponendo alla perfezione la posa ormai iconica di Goku appena trasformato in Super Saiyan, mentre osserva con uno sguardo deciso e furioso l’imperatore Freezer poco dopo che quest’ultimo ha brutalmente ucciso Crilin.

Una nota d’eccezione va alla resa del terreno di Namek distrutto dalla potenza dell’aura di Goku rappresentata con buoni effetti, ai quali sono stati aggiunti led per rendere il risultato finale più spettacolare. Sarà inoltre possibile sostituire il busto con Goku in forma normale, mentre accumula la rabbia pochi istanti prima di trasformarsi nel leggendario Super Saiyan.

Disponibile in quattro versioni differenti, rispettivamente in scala 1:4 o 1:6 e con o senza parti intercambiabili, la statua in questione arriverà sul mercato tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025, ma lo studio White Hole ha già aperto i preordini. Per chi volesse aggiungerla alla propria collezione i prezzi sono i seguenti: 675 euro per la versione base in scala 1:6, e 745 euro se volete aggiungerci il pack di parti, mentre 1045 euro per la versione base in scala 1:4 e 1145 euro per le aggiunte.

In conclusione, ecco le censure più assurde dell’anime di Dragon Ball Z, e vi lasciamo ripercorrere tutte le volte in cui Goku ha perso. Fateci sapere cosa ve ne pare della statua di Goku Super Saiyan nei commenti!