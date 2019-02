Dragon Ball Z: in arrivo un importante annuncio per il 30° anniversario dell'anime?

Riferendosi al mercato USA, uno dei vertici di Toei Animation ha dichiarato che, in collaborazione con Funimation, nel corso di questo febbraio 2019 arriverà un importante annuncio home video per celebrare il trentennale di qualcosa legato a Dragon Ball. Che si tratti di un prodotto relativo a Dragon Ball Z, trasmesso ormai nel lontano 1989?

Poche saghe hanno conquistato un successo tanto grande come Dragon Ball, il manga, poi trasposto in versione animata, creato da Akira Toriyama. Lo straripante seguito che hanno dimostrato di avere anche le sue ultime incarnazioni, come Dragon Ball Super e Dragon Ball Super: Broly, con il secondo fresco della conquista della prima posizione nella classifica degli incassi cinematografici del franchise, sono lì a provare la verità di questa affermazione.

Per questo ogni notizia che riguarda il brand è seguita con grande interesse, e quella che vi stiamo per esporre non fa eccezione. Nell'ultimo numero del License Global Magazine infatti, era presente uno speciale relativo alla collaborazione tra Toei Animation, Funimation e Bandai Namco per Dragon Ball, con particolare focus sui progetti futuri. Un passaggio ha attirato poi in special modo l'attenzione dei fan, quello che riportava le parole della senior manager per le licenze e il marketing di Toei Animation, Lisa Yamatoya:

"A febbraio, in collaborazione con Funimation, avremo un importante annuncio relativo ad un prodotto home video da collezione legato ad un certo trentesimo anniversario."

Come sicuramente gli appassionati più attenti ricorderanno, il 2019 segna i trenta anni esatti dalla prima messa in onda di Dragon Ball Z sulle reti televisive giapponesi, ed è quindi altamente plausibile che il prodotto a cui Yamatoya fa riferimento sia legato alla serie sopracitata. Dato che Dragon Ball Z è stato già rimasterizzato in HD e rimontato per dare vita a Dragon Ball Kai, non ci sarebbe da sorprendersi se si trattasse della versione home video di quest'operazione, con voci e soundtrack originale.

Questi sono ovviamente solo esempi frutto di speculazione, per giunta legati (a quanto sembrerebbe) al mercato americano, ma niente esclude che un giorno un'iniziativa simile possa approdare anche qui da noi in Italia. Che ne dite? Vi piacerebbe avere Dragon Ball Z in una veste completamente restaurata?