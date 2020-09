Dragon Ball Z incontra Jojo: una fanart ci mostra un perfetto Vegeta SSJ in stile Araki

Quando si parla di manga, e di shonen più nello specifico, tra le svariate serie che vengono in mente ci sono sicuramente due opere fondamentali, che hanno segnato per più di trent'anni l'intero settore, Dragon Ball Z , punto massimo raggiunto dal maestro Akira Toriyama, e Le Bizzarre Avventure di Jojo, per magna di Hirohiko Araki.

In comune queste due serie hanno relativamente pochi elementi. Se da una parte infatti, troviamo un universo perennemente minacciato da potenti nemici, che vengono puntualmente respinti dal Saiyan Goku e dai suoi compagni, dall'altra ci sono vampiri e portatori di Stand malvagi che riescono a creare problemi ad ogni generazione della famiglia Joestar.

Saiyan, tecniche speciali, Stand e protagonisti fuori di testa, sono alcuni degli aspetti che hanno reso celebri queste opere, che un fan ha deciso di unire in una bellissima fanart. L'artista @CELLMANart ha condiviso su Twitter l'immagine riportata in fondo alla pagina.

Nel fantastico disegno del fan, Vegeta appare in uno stile molto simile a quello di Araki, con un orecchino, capelli quasi bianchi anziché dorati, un dolcevita giallo, e con una camicia blu dove si può notare il simbolo della Capsule Corporation.

Ricordiamo che Majin Vegeta sarà parte della nuova linea di Funko Pop dedicata a Dragon Ball, e che presto saranno disponibili delle splendide figure della forma Oozaru.