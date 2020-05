Dragon Ball Z: un'incredibile statua di Goku che esce dalle pagine del manga

Quella di Dragon Ball è indubbiamente una tra le produzioni più famose e amate all'interno della ricca industria anime/manga, un'epopea senza fine che grazie ai suoi incredibile combattimenti e indimenticabili personaggi è riuscito a conquistarsi l'amore indiscusso d'innumerevoli fan, tra lettori e spettatori.

Il brand ha così visto velocemente il presentarsi d'innumerevoli opere parallele pensate per tenere impegnata l'utenza, tra manga, serie animate, spin-off, film e videogiochi, produzioni che hanno contribuito ad ampliare ancor di più la fanbase della creatura targata Akira Toriyama, con gli utenti che hanno velocemente popolato il web con cosplay e fan-art di gran livello. Dopo questa premessa diviene facile capire come mai sempre più compagnie si lancino nella realizzazione di gadget a tema pensati per ingolosire un'utenza sempre più affamata di novità.

Ebbene, questa volta sono stati i ragazzi di Anime Collector ad essersi guadagnati l'attenzione del pubblico, il tutto grazie a una splendida statua a tema Dragon Ball Z e dedicata al nostro caro vecchio Goku. Come visionabile dalle immagini disponibili a fondo news, il prodotto si contraddistingue infatti per un'idea di fondo tanto semplice quanto efficace, con un manga di Dragon Ball aperto e dalle cui pagine sta emergendo un Goku più agguerrito che mai, un lavoro di gran livello che ha saputo mandare in estasi moltissimi utenti. Secondo quanto annunciato, il tutto si caratterizza per delle dimensioni pari a 26x23x32cm e per un prezzo totale di 227 euro. La compagnia ha inoltre fatto sapere che i preordini sono già aperti mentre l'uscita è prevista per il quarto trimestre del 2020.

