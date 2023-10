Dragon Ball Z: l'indimenticabile scontro tra Goku e Freezer in una statua da 700 euro

Insieme alla prima, storica, trasformazione di Son Goku in Super Saiyan, il guerriero di cui parlavano le leggende, la saga di Freezer di Dragon Ball Z viene ricordata innanzitutto per l’incredibile scontro combattuto proprio dal protagonista contro l’Imperatore Galattico su un pianeta ormai destinato alla distruzione.

Ancora oggi la battaglia tra Goku, furioso per la morte del suo migliore amico Crilin, e Freezer nella sua forma finale Full Power, resta uno dei punti più alti dell’intera opera ideata da Akira Toriyama, e nonostante siano passati anni da quelle sequenze spettacolari e tavole indimenticabili, e ormai i due personaggi abbiano raggiunto altri livelli di potenza, è ancora oggetto di merchandise e fanart a dir poco incredibili.

Uno degli ultimi tributi a quella battaglia è la statua presentata dallo studio Figure Class, di cui trovate qualche immagine in fondo alla pagina, dove Goku e Freezer vengono mostrati mentre si preparano a lanciare i loro migliori attacchi, entrambi trasformati, e poco prima che il pianeta Namek smetta di esistere per sempre. Creata su una base circolare, caratterizzata da detriti, rocce fuse e magma, la statua sembra essere stata realizzata con una grande cura, anche nella resa delle sfere di energia e dei corpi feriti dei due combattenti.

Disponibile in due versioni, in scala 1/6 e 1/4, la statua sarà disponibile tra il secondo e il terzo trimestre del 2024, ed è già prenotabile a 459 e 739 euro, in base al modello scelto. In conclusione, ecco quanti personaggi ha ucciso Vegeta nel corso della serie, e vi lasciamo scoprire qual è la tecnica meno usata da Goku.