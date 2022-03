Dragon Ball Z: un inquietantissimo Freezer in questa figure di ASS Studio

La community legata al capolavoro di Akira Toriyama, Dragon Ball, è tra le più imponenti del mondo dell'animazione giapponese. Nel corso degli anni, infatti, le avventure di Goku sono proseguite grazie a diversi lungometraggi e a più di un sequel, non tutti però effettivamente canonici.

La popolarità del franchise, tuttavia, ha garantito negli anni un incredibile supporto da parte della fan-base che ha contribuito ad alimentare le casse di TOEI Animation con un costante afflusso di denaro, merito soprattutto del fiorente merchandising. In attesa del nuovo film, Dragon Ball Super: Super Hero, nel frattempo numerose aziende stanno approfittando della curiosità dei fan in merito a questo progetto cinematografico per proporre nuovi modellini in scala.

ASS Studio ha così proposto la propria personale interpretazione di Freezer, storico villain di Dragon Ball, in una statuetta dedicata in edizione limitata. Si parla infatti di due varianti, in scala 1/6 e 1/3, proposti rispettivamente in 48 e 88 unità. Nonostante il numero esiguo di pezzi, il costo resta comunque contenuto per un totale di 189 dollari per il modellino in scala 1/6 e 339 dollari per l'altra versione. La spedizione, infine, sembrerebbe essere prevista durante il corso del terzo quadrimestre del 2022.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa inquietante figure di Freezer che potete apprezzare a dovere in calce alla notizia Fatecelo sapere, come al solito, con un commento qua sotto.