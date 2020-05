Dragon Ball Z: Jessica Nigri ha un'aura potentissima nel cosplay di Vegeta

Dragon Ball Z è un'istituzione nel mondo degli anime. Akira Toriyama riuscì a creare un'opera ricca di momenti e personaggi epici, tantissimi dei quali sono entrati nella storia. È per questo che anche a distanza di anni, i fan ancora guardano gli episodi della serie e si godono le nuove storie presentate dal sequel Dragon Ball Super.

I personaggi più amati dell'opera sono quelli inseriti in Dragon Ball Z, fase dell'anime che va dalla saga dei Saiyan a quella di Majin Bu. E tra questi risalta inevitabilmente Vegeta, il principe dei saiyan che era prima avversario e poi amico/rivale di Goku. La cosplayer Jessica Nigri ha deciso di omaggiare Vegeta con un travestimento.

Come potete vedere in calce, il cosplay di Vegeta realizzato da Jessica Nigri ritrae il personaggio in chiave femminile e lo riporta al periodo in cui era appena approdato sulla Terra insieme a Nappa. Risalta quindi l'armatura saiyan (che ha non poche difficoltà a tenere il prosperoso seno della cosplayer) e uno scouter blu, differente da quello rosso che abbiamo visto indossare a Vegeta nelle sue prime apparizioni. I capelli alti invece non sono stati riprodotti, preferendo un approccio semplice con i capelli neri lunghi che scendono sul corpo. Vi piace questo cosplay di Vegeta al femminile?

Anche un'altra cosplayer ha realizzato un Vegeta femminile over 9000, mentre il disegnatore CellMan ha donato a Vegeta il Frutto del Diavolo di Ener con una fan art.