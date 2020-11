Dragon Ball Z e Jojo si uniscono in questo meme esilarante

Dragon Ball Z e Le Bizzarre Avventure di Jojo sono due tra gli shonen più famosi al mondo. Un fan ha deciso di fondere insieme questi due popolarissimi franchise. Il fan infatti ha preso il fratello di Goku e l’ha fuso con uno dei meme più famosi di Jojo.

Certo, la permanenza di Radish all’interno del franchise di Dragon Ball è stata molto breve, sconfitto dal team Goku e Junior in Dragon Ball Z. Contrariamente a Vegeta, Freezer e Majin Buu, all’antagonista non è stata data la possibilità di tornare e unirsi agli Z Fighters per altre avventure.

Sarebbe interessante se il franchise di Akira Toriyama riportasse alla luce il Sayan dai lunghi capelli. L’aura potentissima di Radish misura 1200, e dovrebbe di certo allenarsi un bel po’ per raggiungere il livello degli altri membri degli Z Fighters.

L’artista Nortuet ha condiviso su Twitter questo meme esilarante che vede un Radish che cammina verso il primo essere umano che ha incontrato al suo arrivo sulla Terra, un contadino. La vignetta è in perfetto stile Le Bizzarre Avventure di Jojo e riprende una scena della terza stagione dell’anime, Stardust Crusaders, che è una citazione al famosissimo meme che ha come protagonisti Dio e Jotaro.

