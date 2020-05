Dragon Ball Z Kakarot: rivelato il segreto dietro la trasformazione di Vegeta in SSJ God

Dragon Ball Z: Kakarot si è rivelato, sin dal giorno d'uscita, una fonte inesauribile di informazioni grazie all'impressionante numero di chicche e curiosità nascoste dai ragazzi di CyberConnect2. Una di queste riguarda niente meno che l'ultima trasformazione di Vegeta, ovvero quella del Super Saiyan God mostrata in Dragon Ball Super: Broly.

La forma del Super Saiyan God fece per la prima volta la sua comparsa nel film Dragon Ball Z: La battaglia degli dei, e da quel giorno in poi venne utilizzata unicamente da Goku. Nella serie anime Vegeta non sbloccò mai il power up in questione, fino a quando, curiosamente, non decise di utilizzarlo per testare la forza di Broly nell'ultimo film della saga.

Nel manga la situazione è un po' differente, visto che Vegeta decise di mostrare per la prima volta il power up durante l'arco narrativo di Goku Black, alternando in continuazione tra la forma Blue e quella base per risparmiare stamina. Le differenza tra anime e manga comunque sono molteplici, visto che ricordiamo che nell'opera cartacea Goku non utilizzò nemmeno la forma del Super Saiyan Blue con il Kaioken.

Come ha fatto dunque Vegeta a sbloccare il potere del Super Saiyan God? Dragon Ball Z: Kakarot l'ha rivelato nel trailer del primo DLC del videogioco. Il principe dei Saiyan infatti avrebbe deciso, durante una sessione d'allenamento con Whis e Beerus, di portare con sé Goku, Gohan, Trunks, Goten e Trunks del Futuro, in modo da completare il rituale e sbloccare la trasformazione. In cima all'articolo potete dare un'occhiata al trailer in questione.

E voi cosa ne pensate? Vorreste leggere altre curiosità simili? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto invece, vi consigliamo di dare un'occhiata alla meravigliosa citazione a Dragon Ball di Final Fantasy 7, il capolavoro di Square recentemente tornato su Playstation 4.