Dragon Ball Z: la Kamehameha Padre-Figlio in questo artwork perfetto come sfondo mobile

Uno dei momenti più alti toccati da Dragon Ball Z è stata la Kamehameha Padre-Figlio, l'onda energetica con cui Gohan, aiutato dallo spirito di suo padre Goku, ha messo fine allo spettacolare combattimento con Cell. Riviviamo questo momento emozionante in un artwork realizzato da un fan.

Durante il Cell Game Goku decise di affidare il destino del Pianeta Terra a colui che è in quel momento era il guerriero più potente tra tutti, suo figlio Gohan. La sua natura gentile e pacata, però, gli impedì di combattere a piena potenza, almeno fino alla morte del suo amico C-16. Da quel momento, Gohan esplose di rabbia, e trasformandosi in Super Saiyan 2 sbeffeggiò il suo avversario.

Tuttavia, questo suo eccesso di sicurezza portò alla morte di Goku, che si sacrificò per difendere il pianeta e i suoi cari dall'autodistruzione di Cell. Fu a quel punto, che Gohan capì di dover fare sul serio. Ferito al braccio sinistro per aver difeso Vegeta, Gohan lanciò una Kamehameha contro l'Essere Perfetto, che replicò con la stessa tecnica.

Tuttavia, improvvisamente alle spalle di Gohan comparve lo spirito di suo padre, dando vita all'iconica Kamehameha Padre-Figlio. Tale tecnica, immortale per gli appassionati, è stata celebrata dall'artista Riiya_am, che su Twitter ha condiviso uno splendido artwork che ritrae la scena. L'illustrazione è perfetta per essere utilizzata come sfondo per i vostri dispositivi mobile.

Cosa ne pensate di questo lavoro fanmade? Nel frattempo, il 9 maggio potrebbe esserci un clamoroso annuncio su Dragon Ball Super. Piccolo e Freezer sembrano due alieni in quest'altra fanart di Dragon Ball Z.