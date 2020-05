Dragon Ball Z: KD Studio presenta una nuova statua di Trunks da 840 euro

KD Studio da poco presentato una delle statuette di Dragon Ball più incredibili che si siano viste in tempi recenti, con protagonista un Trunks del Futuro in perfetto stile DBZ. Il pezzo da collezione, alto ben 55 cm e visibile in calce all'articolo, è da poco preordinabile sul web per il modico prezzo di circa 840€ (tasse escluse).

La statua in resina ritrae Trunks del Futuro con i capelli lunghi, mentre esce da una macchina del tempo in fiamme brandendo la sua spada. La testa del guerriero è intercambiabile, dunque i fan potranno anche scegliere di osservarlo sia in forma base che in quella del Super Saiyan del terzo stadio.

Secondo le prime informazioni svelate dal profilo Twitter di Mundo Kame, la statuetta sarà in scala 1/4 e saranno addirittura presenti del LED come ornamento per la base. La periodo di uscita previsto risale all'ultimo quadrimestre del 2020 ma, come suggerito nel primo paragrafo, potete già preordinare la statua su alcuni siti web.

E voi cosa ne pensate? Vi piace la statuetta? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui foste alla ricerca di altri prodotti simili invece, vi consigliamo di dare un'occhiata al meraviglioso pezzo da collezione con protagonisti Vegeta e C-18 e all'ultimo Funko Pop di Dragon Ball presentato il mese scorso.