Dragon Ball Z, Kid Bu e Super Bu furiosi nella figure di Figure Class

Nonostante il passare degli anni, Dragon Ball Z è ancora sulla cresta dell'onda. la serie creata da Akira Toriyama ha saputo conquistare più generazioni, che tornate a casa da scuola si sedevano sul divano a vedere l'anime in TV. Ancora oggi questi fan si interrogano su Dragon Ball Z, chiedendosi quanto è forte Vegeth rispetto a Goku e Vegeta.

Nella stessa saga di Vegeth, fa la sua comparsa Majin Bu nelle sue tre forme: quella standard, Super Bu e Kid Bu. Il potente villain darà tantissimo filo da torcere a Goku e agli altri Guerrieri Z, costringendoli a effettuare continui miglioramenti e escogirare nuove strategie di combattimento.

Attraverso il profilo Twitter, @MundoKame ha ufficialmente aperto i preordini della figure di Kid Bu e Super Bu prodotta da Figure Class. Come potete vedere nel tweet in calce a questa notizia, alla base della statuina c'è il busto di Super Bu, che contrae i muscoli facciali in un'espressione davvero rabbiosa, espellendo del fumo da ogni suo foro. Sopra di lui, si può vedere Kid Bu in piedi con il volto corrucciato quasi a esprimere disprezzo.

Oltre a questa, un'altra figure dello stesso Kid Bu da solo è disponibile per il preordine, sempre prodotta da Figure Class, con l'unica differenza dalla precedente rappresentata dal piedistallo su cui è poggiato il personaggio, che presenta la M di Majin.

Entrambe le figure hanno due taglie con prezzi differenti: quella con i due Bu in scala 1/4 costa ben 440€, mentre in scala 1/6 costa 290€, invece quella con solo Kid Bu in scala 1/4 costa 270€, e la stessa in scala 1/6 viene 170€. Per ogni figure sarà necessario lasciare unacconto a @MundoKame, visto che il rilascio delle figure è previsto per il secondo trimestre del 2023.

Figure Class è nota per realizzare delle figure in resina eccellenti e piene di dettagli. Un altro produttore di statuine noto per le resine è AR Studio, che ha lanciato la figure di Vegeta di Dragon Ball Z di recente.