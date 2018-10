Dragon Ball Z: La Battaglia degli Dei, l'anime comics verrà pubblicato domani in Italia!

L’inesauribile filone della saga di DRAGON BALL, frutto della mente del grande Akira Toriyama, si arricchisce di un ulteriore capitolo: il film LA BATTAGLIA DEGLI DEI è infatti diventato... un anime comics!

Il volume – insieme a LA RESURREZIONE DI “F”, in uscita a Novembre 2018 – costituisce l’imprescindibile collegamento tra la serie classica DRAGON BALL e il suo seguito, DRAGON BALL SUPER, e sarà disponibile in fumetteria, libreria e Amazon dal 3 Ottobre.

Quattro anni dopo la dura battaglia contro Majin Bu, il dio della distruzione Beerus si è risvegliato ed è giunto sulla Terra alla ricerca del Super Saiyan God. Si ritrova così a partecipare alla festa di compleanno di Bulma, ma quando una serie di eventi scatena la sua collera, dichiara che distruggerà la Terra! C’è qualche speranza che Goku e compagni riescano a batterlo?! Chi mai sarà il Super Saiyan God?!

Akira Toriyama è uno dei più celebri mangaka giapponesi: nato Nagoya, debutta con WONDER ISLAND sulla rivista «Weekly Shonen Jump» nel 1978. Nel 1980 inizia la serializzazione della sua prima opera di successo: DR. SLUMP, basata su un’idea del suo storico redattore Kazuhiko Torishima. Alla conclusione Ma il pur grande successo di DR. SLUMP verrà superato dalla sua opera successiva: DRAGON BALL, il manga più famoso in assoluto, da cui è stato tratto un anime trasmesso in più di 40 paesi nel mondo, nonché una moltitudine di videogiochi e altro merchandising.

Toriyama ha anche curato il character design della popolare serie di videogiochi DRAGON QUEST, ed è stato una fonte d’ispirazione per le successive generazioni di fumettisti, in Giappone come ne resto del mondo.

DRAGON BALL Z: LA BATTAGLIA DEGLI DEI – ANIME COMICS vol. unico

Akira Toriyama

11,5x17,5, B, col, pp. 360, con sovraccoperta, € 12

Data di uscita: 03/10/2018, in fumetteria, libreria e Amazon

Isbn 9788822610430