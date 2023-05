Dragon Ball Z: Lee presenta una linea di vestiti dedicati al passato della serie

A distanza di quasi 40 anni dalla pubblicazione del primo capitolo su Shonen Jump, Dragon Ball resta ancora uno degli shonen più popolari. Nonostante il nuovo corso di avventure di Goku e compagni introdotto con Dragon Ball Super, però, la community resta legata alla serie originale, e ora possono celebrarla con una nuova linea di vestiti.

Infatti, il franchise di Dragon Ball ha avviato una nuova collaborazione con la statunitense Lee, tra le prime a portare nel mondo le salopette e attualmente una delle marche di jeans più conosciute a livello mondiale. L’obiettivo della nuova collezione presentata, di cui trovate un’immagine in fondo alla pagina, è quello di riportare gli appassionati ai tempi in cui Goku e Bulma trascorrevano le giornate alla Kame House del Maestro Muten, o alle saghe più rilevanti in Dragon Ball Z.

“Quando uno dei più iconici brand di abbigliamento si unisce a uno degli anime più amati di sempre, si fa la storia. Dalle magliette ispirate al design di Goku, fino agli shorts in perfetto stile C-18, celebrate questa collaborazione tra Lee e Dragon Ball Z nella nostra nuova collezione. Abbiamo tutto ciò che possa farvi raggiungere nuovi livelli di stile, quindi aumentate il livello del vostro guardaroba nella collaborazione definitiva per i fan di Dragon Ball Z e anche per i guerrieri della moda”, così Lee ha descritto la nuova collezione di vestiti presentata in vista dell’estate.

Fateci sapere cosa ne pensate con un commento qui sotto. Per concludere, ecco una straordinaria replica delle Attack Ball dei Saiyan, e vi lasciamo ad un’epica figure di Goku mentre lancia la sfera Genkidama.