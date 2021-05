Dragon Ball Z: la leggenda di Goku prende vita nel trailer del fan film Last Stand

Dragon Ball rappresenta uno dei pilastri dell'industria anime e manga, nonché uno dei più importanti battle shonen mai pubblicati, ed è naturale che nel corso degli anni sono stati fatti diversi tentativi per portare la leggenda di Goku e compagni anche sui grandi schermi con progetti live action, ottenendo però risultati scadenti e poco fedeli.

Basti pensare al film Dragon Ball: The Magic Begins prodotto tra la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90, e all'insuccesso generale ottenuto dalla pellicola Dragon Ball Evolution, realizzata dall'importante 20th Century Fox. Per questo molti appassionati dell'opera di Akira Toriyama hanno provato più volte a cimentarsi nella realizzazione di progetti indipendenti, riuscendo a ricevere anche grande risonanza sul web, come il recente trailer di Last Stand.

Come potete infatti vedere nel video in cima alla notizia, alcuni fan sono riusciti a creare un impressionante ed eccellente tributo alla storia di Dragon Ball Z, dall'arrivo dei Saiyan sulla Terra, al viaggio nel tempo di Trunks del futuro, passando per gli allenamenti del giovane Gohan. Per via della colonna sonora utilizzata e dello stile con cui sono state mostrate le sequenze, il trailer in questione non ha nulla da invidiare a molte delle grandi pellicole di Hollywood, e apparentemente sembrerebbe più fedele all'idea originale rispetto ai film già pubblicati.

