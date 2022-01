Dragon Ball Z: la leggendaria serie torna su Italia 2, stasera i primi episodi

Quando andò in onda per la prima volta, l’anime di Dragon Ball Z riscontrò immediatamente un enorme successo, appassionando milioni di ragazzi e bambini in tutto il mondo. Ad oggi l’opera di Akira Toriyama è considerata tra le più importanti del settore, e Italia 2 si prepara a trasmettere nuovamente quei primi, storici, episodi.

A pochi giorni dal cambiamento di canale infatti, Mediaset Italia 2, strutturato sull’intrattenimento per ragazzi tra serie comedy e anime, ha aggiornato il suo palinsesto serale aggiungendo le repliche di Dragon Ball Z. Questo nuovo inizio segnerà anche il ritorno sulle tv italiane della straordinaria avventura di Son Goku, ora con una famiglia e un figlio, e che purtroppo si ritroverà presto lontano dalla serenità costruita dopo la conclusione del 23esimo torneo Tenkaichi, avvenuto temporalmente cinque anni prima.

La pace campagnola sarà infatti turbata dall’arrivo di un "Misterioso Combattente", titolo del primo episodio che andrà in onda stasera alle 20:15, per poi essere seguito da “Il Fratello di Goku” alle 20:45, vera identità di Radish, il pericoloso Saiyan giunto sulla Terra alla ricerca di Son Goku. Come di consueto diteci se seguirete questo gradito ritorno nella sezione riservata ai commenti.

Per concludere vi lasciamo alla nostra recensione dell'anime di Dragon Ball Z, e alla classifica dei 5 migliori momenti della serie.