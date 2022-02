Dragon Ball Z, la livrea dei sogni in questa Tesla Model 3 customizzata

Il franchise di Dragon Ball Z è tra i più popolari al mondo, non c'è da stupirsi se artisti e content creator in giro per il globo omaggiano la serie nei modi più disparati, come ricorda il festeggiamento di un giocatore del Betis. Un fan, tuttavia, ha voluto dedicare la propria auto al gioiellino di Akira Toriyama.

Le vetture elettriche di Tesla hanno per certi versi contribuito a rivoluzionare il mercato delle automobili grazie alle innovazioni della compagnia guidata da Elon Musk, su tutti il pilota automatico sempre più intelligente. Ad ogni modo, come Musk è un appassionato di anime, anche l'utente conosciuto come Kevin Hoang ha voluto far parlare di sé proponendo la sua Model 3 in chiave Dragon Ball Z.

Fiero come pochi, Kevin ha condiviso nelle scorse ore su Instagram una serie di scatti che immortalano la sua Tesla con una livrea originale con alcune delle scene più iconiche della serie: dal sacrificio di Majin Vegeta allo scontro finale tra Goku e Jiren. Potete dare un'occhiata voi stessi al risultato finale nella galleria di immagini allegata in calce alla notizia.

E voi, invece cosa ne pensate di questa Model 3 con una livrea di Dragon Ball, vi piace? Fatecelo sapere, come al solito, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.