Dragon Ball Z: il look di Gohan durante la saga di Majin Bu poteva essere molto diverso!

Nel corso degli anni, Akira Toriyama ha dovuto spesso cambiare il look dei personaggi di, ma uno in particolare non ha suscitato le simpatie dei fan: quelormai adolescente introdotto al termine della saga di. Pare tuttavia che il mangaka, al tempo, ne avesse creato delle interessanti varianti...

Visionabili in calce all’articolo, alcuni vecchi sketch del sensei Toriyama, che proprio negli ultimi giorni sono riemersi su Reddit, ci mostrano infatti come sarebbe potuto essere Gohan nella prima parte della saga di Majin Bu.



La prima versione a sinistra è di certo quella che più piacerebbe a sua madre, Chichi, la quale ha sempre voluto che il figlio diventasse un famoso ricercatore. L’uniforme, il cappello da baseball e la cartella sulla spalle, lo fanno in effetti sembrare uno studente modello, non trovate?



Lo schizzo a destra, invece, dona al ragazzo un look che lo fa somigliare molto a Trunks del futuro. Una versione che, tutto sommato, ci sembra più calzante di quella proposta, invece, dal sensei Toriyama dopo il salto temporale. Se ricordate, prima di diventare Great Saiyaman, Gohan era solito indossare una tuta viola e aperta sul petto, e la sua capigliatura era ormai molto diversa da quella cui eravamo abituati, col caratteristico ciuffo da un lato.

Dopo aver visionato questi interessanti schizzi alternativi, siete soddisfatti della versione scelta dal sensei o avreste preferito un look differente per il primogenito di Goku?