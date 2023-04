Dragon Ball Z: la macchina del tempo usata da Cell nella figure di Jacks Do

I viaggi nel tempo sono diventati parte integrante della narrazione di Dragon Ball Z a partire dalla saga degli Androidi, in cui Trunks dal futuro è tornato nel passato attraverso un macchinario ideato da Bulma per assicurarsi della distruzione degli androidi che avrebbe condannato l’umanità. Eppure, c’era un’altra macchina del tempo, nascosta.

Il ritrovamento da parte di un uomo di una stravagante navicella in una foresta ha infatti allarmato Bulma e di conseguenza Trunks dal futuro, sicuro di avere la sua macchina del tempo in una delle capsule. Una volta giunti sul luogo però, il ragazzo riconosce la scritta “Hope” e decreta con confusione che si tratta della sua stessa macchina del tempo.

In realtà quella è stata usata dal Cell proveniente da un’altra dimensione, come si scoprirà in seguito, visti anche i segni lasciati all’interno e all’esterno, un guscio distrutto e una corazza molto grande, di uno dei suoi stadi primordiali. Tale macchina del tempo è stata riprodotta con numerosi dettagli dagli artisti di Jacks Do, come potete vedere dalle immagini riportate in fondo alla pagina.

Disponibile in due versioni, dove a cambiare è essenzialmente il colore del muschio che ricopre la superficie esterna della macchina, la riproduzione appare fedele a quanto visto nel manga e nell’anime. Alta 32 centimetri, la figure arriverà sul mercato tra il terzo e il quarto trimestre del 2023, ed è già prenotabile singolarmente al prezzo di 155 euro, oppure in bundle a 305 euro. In ogni versione acquistabile saranno poi inseriti anche il guscio e la corazza di Cell.

