Dragon Ball Z: il Maestro Muten come Kratos in un'illustrazione crossover

Appena una manciata di mesi separa la community videoludica dal ritorno di Kratos nel nuovo sequel di God of War. Le aspettative sono alle stelle, merito anche del recente trailer mostrato allo State of Play di Sony, tanto che un utente ha realizzato un'illustrazione crossover con Dragon Ball Z.

L'appuntamento con God of War Ragnarok è fissato al prossimo 9 novembre, quando la storia di Kratos e del figlio proseguirà su PS4 e PS5 dopo il colpo di scena finale del precedente titolo. Le aspettative sono particolarmente elevate visto lo standard narrativo raggiunto nell'ultima fatica videoludica di Santa Monica Studios.

A tal proposito, recentemente un artista, un certo Chibi Dam_Z, ha realizzato una fan art crossover che unisce il Maestro Muten alla figura di Kratos, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia. Per chi non se lo ricordasse, l'età del Genio delle Tartarughe, in accordo a Dragon Ball Super, dovrebbe attestarsi attorno ai 350 anni che fanno di lui un maestro saggio e con tanta esperienza al suo seguito. L'illustrazione è stata molto apprezzata in rete, merito soprattutto dell'originalità del soggetto e dell'idea dell'artista.

