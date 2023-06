Dragon Ball Z: il maestro Muten ha un grande stile nel vestirsi secondo esperti di moda

Uno dei personaggi più iconici di Dragon Ball è il Maestro Muten mentore di Goku e Crilin che nasconde una forza e delle tecniche incredibilmente potenti. Oltre ad essere un grande artista marziale Muten si è però rivelato, sorprendentemente, un uomo dallo spiccato senso della moda, questo secondo due esperti chiamati a giudicare il suo stile.

Stando Infatti a quanto riportato sul sito ufficiale di Dragon Ball Dove sono state riportate delle interviste e delle opinioni di esperti di moda come Koji Yamada, il quale ha realizzato diversi libri sul mondo della moda e anche lo scrittore Masahiro Taira, Muten sembrerebbe essere continuamente al passo coi tempi poiché il suo stile non invecchia mai e appare sempre alla moda.

"Una combo di maglietta hawaiana e occhiali da sole", infatti, secondo i due esperti creano un'estetica senza tempo. Yamada ha voluto commentare anche gli altri abiti spesso indossati dal genio della tartaruga, sottolineando come le T-shirt, camicie portate a collo aperto, pantaloncini e sandali rientrino nella definizione di vestiario normale, e proprio per questo non vanno mai fuori moda o non appaiono mai vecchi, ma piuttosto consueti.

Prendendo spunto dalle camicie hawaiane indossate da Muten, Yamada ha poi voluto ricordare ai fan di Dragon Ball che tali camicie divennero popolari tra il gruppo di giovani ribelli giapponesi cresciuti dopo la seconda guerra mondiale, conosciuti anche come la tribù del sole.

E voi avreste mai detto che il Maestro Muten fosse anche un genio della moda oltre che delle arti marziali? Fatecelo sapere nei commenti. Per concludere, vi lasciamo ad una straordinaria statua dedicata alla storia di Goku, venduta al prezzo di 1000 euro, e ad un terrificante cosplay al femminile di Freezer.