Dragon Ball Z: e se Majin Bu fosse donna? La bella Katsu.ucosplay mostra il risultato

Majin Bu, negli anni '90, ha tenuto col fiato sospeso tanti spettatori di Dragon Ball Z. La sua forma grassa che sopravvive ancora oggi in Dragon Ball Super ha lasciato temporaneamente spazio a una versione più magra, quella capace di tenere testa a Gotenks in Super Saiyan di terzo livello e a Gohan dopo l'allenamento con Kaioshin il Sommo.

Il nemico della saga più lunga di Dragon Ball Z a sua volta fu costretto a lasciare il posto alla versione originale del mostro in seguito allo scontro con Vegeth. Ma su questa forma di Majin Bu, talvolta definita Super Bu, si sono spesi molti fan realizzando oggetti personalizzati come il DualSense ma anche realizzando cosplay. In questi giorni diventa virale il cosplay di Majin Bu realizzato da Katsu.ucosplay.

La donna naturalmente ci presenta un Majin Bu in chiave femminile e pertanto con alcune modifiche all'originale, rendendo il risultato molto più sexy. Sul suo account Instagram è stata caricata la foto che vedete in calce: oltre ad aver tinto la pelle di rosa e simulato i pori con una vernice più scura, la ragazza ha modificato l'originale Majin Bu lasciando i capelli lunghissimi, ma tingendoli di rosa, e aggiungendo un costume che possa coprirle il seno. La testa invece simula il codino con un cappellino. Il resto degli abiti invece replica quelli originali visti in Dragon Ball Z. Cosa ne pensate di questo cosplay di Majin Bu in versione femminile?

Majin Bu perse contro la fusione di Goku e Vegeta, ma come sarebbe stato uno scontro con Gokhan?