Dragon Ball Z, è Majin Bu il miglior villain della serie di Toriyama?

In Dragon Ball Z Akira Toriyama ha saputo inventare alcuni dei villain più malvagi e iconici degli shonen, partendo dai brutali Saiyan, rappresentati alla perfezione da Vegeta, fino al ritrarre imperatori galattici, androidi “perfetti” e Majin Bu, creatura nata milioni di anni prima l’inizio della narrazione e dall’immensa capacità distruttiva.

I grandi appassionati della serie continuano a domandarsi chi è, effettivamente, il miglior antagonista della serie, tralasciando il Grande Mago Piccolo della prima parte della storia, e se Majin Bu risulta il più pericoloso e caotico tra i villain maggiori, forse non merita tale riconoscimento. Arrivato dopo Freezer e Cell, due antagonisti molto riusciti e apprezzati dai lettori e spettatori, Majin Bu ha un’origine più dettagliata e risalente a molto tempo prima della nascita di Goku, e da subito si dimostra un avversario pericoloso, riuscendo a sterminare centinaia, migliaia, di persone in un istante.

Questa capacità offensiva, però, non viene accompagnata da un pensiero strategico o calcolatore. Majin Bu agisce sempre seguendo il proprio istinto caotico, per divertirsi, senza seguire un metodo preciso. Ciò lo rende sicuramente imprevedibile, ma anche molto meno profondo rispetto ai villain precedenti.

Un’altra nota a sfavore di Bu rispetto agli altri antagonisti di Dragon Ball Z è l’esagerata quantità di abilità straordinarie a sua disposizione. Da un’incredibile capacità rigenerativa fino all’assorbimento di altri organismi, Majin Bu ha una libertà d’azione impareggiabile che si traduce, però, molto spesso nell’attuazione di una strategia elementare e simile: assorbire guerrieri potenti per sfruttare la loro forza e i loro poteri.

In sostanza, Majin Bu non ha ipoteticamente limiti sul come agire e poter sorprendere gli avversari, ma limita sé stesso ad agire perseguendo il proprio desiderio di caos e divertimento, risultando un combattente sì abile ma con zero fantasia per affrontare situazioni diverse. Un difetto assente in Freezer o Cell, ad esempio, entrambi molto intelligenti e discreti strateghi sul campo di battaglia.

Questo singolare modo di agire si rifà alla sua attitudine bambinesca. In fondo Majin Bu si comporta con un’innocenza tale da far pensare che non comprenda nemmeno superficialmente la distinzione tra bene e male, un elemento centrale negli sviluppi che lo riguardano all’interno della serie, ma allo stesso tempo terrificante. Il modo in cui parla, e descrive situazioni, mostra innocenza, ma anche una completa assenza di giudizio morale. Ed è proprio questo a renderlo l’impersonificazione del caos, e a sottolineare l’assenza di una reale motivazione dietro le sue azioni, una grave mancanza per il villain finale di una serie.

Per finire, ecco le principali differenze tra Dragon Ball Z e Dragon Ball Kai, e vi lasciamo alle 3 scene con le Kamehameha migliori della serie.

La strada è uno dei più venduti oggi su