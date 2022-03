Dragon Ball Z: Majin Buu contro Majin Vegeta nella costosa figure di KD Collectibles

Il franchise di Dragon Ball Z gode di uno dei merchandising più popolari al mondo. Stando a informazioni rilasciate da Oricon, inoltre, ci sarebbero ben 200 persone nel mondo che acquisterebbero qualsiasi oggetto legato al capolavoro di Akira Toriyama, sintomo dell'affetto che lega la community alla saga.

Uno dei momenti più indimenticabili per gli appassionati di Dragon Ball è senza alcun dubbio il momento di svolta di Vegeta, ovvero la scena in cui il Principe dei Saiyan getta la maschera dell'orgoglio per proteggere per la prima volta la propria famiglia: il sacrificio contro Majin Buu.

Secondo molti lettori, inoltre, proprio Majin Vegeta sarebbe una delle versioni migliori del protagonista, o quantomeno la trasformazione senza il quale il Principe non avrebbe avviato tutto quel percorso di redenzione che lo ha portato sino agli attuali avvenimenti di Dragon Ball Super. Proprio per questo, KD Collectibles ha realizzato un modellino in scala che si compone di più parti e che omaggia lo scontro tra Majin Vegeta e Majin Buu. La statuetta si compone di due pezzi differenti, uno del villain e l'altro del Saiyan, rispettivamente proposti al costo di 620 e 855 euro. Acquistati insieme, invece, il costo si aggira intorno a 1465 euro.

La consegna, qualora decidiate di procedere all'acquisto con un acconto di 250 euro, si farà attendere sino al quarto trimestre del 2022. E voi, invece, cosa ne pensate di questo modellino che potete ammirare nella clip allegata in calce alla notizia? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.