Dragon Ball Z: Majin Vegeta affronta Goku SSJ2 in uno splendido disegno in prima persona

La storica serie di Dragon Ball Z è ricca di combattimenti all'ultimo sangue, battaglie capaci di lasciare lettori e spettatori con il fiato sospeso, e anche di generare alcuni dei momenti più intensi e commoventi dell'intera opera creata dal maestro Akira Toriyama.

Lo scontro tra Goku e Majin Vegeta, avvenuto durante l'arco narrativo dedicato a Majin Buu, ne è un perfetto esempio. Nonostante il Principe dei Saiyan sia profondamente cambiato nel corso degli anni, grazie soprattutto al legame instaurato con la moglie Bulma, e anche al rapporto con i Guerrieri Z, sappiamo che la sua indole malvagia persiste, e questo ha permesso al Mago Babidi di prendere momentaneamente controllo del suo corpo.

Scatenando la sua vera potenza con questa nuova forma, Vegeta è riuscito ad arrivare pressoché allo stesso livello di Goku, e ha deciso di affrontarlo trasformato in SSJ2. Il confronto ha creato un'enorme sorpresa quando è andato in onda per la prima volta, e anche se non è ricordato per la sua originalità, è caratterizzato da un dialogo unico, che mostra quanto Vegeta fosse combattuto tra le due versioni di sé stesso.

Molti di voi ricorderanno poi che il Principe dei Saiyan si sacrificherà per uccidere Majin Bu, poco dopo aver abbracciato suo figlio Trunks. Per omaggiare la battaglia in questione, l'artista @ruto830 è tornato con uno dei suoi particolari disegni, che trovate nel post in fondo alla pagina, mostrandoci una sequenza dal punto di vista di Vegeta. Ricordiamo che C-18 ha preso vita in un provocante cosplay, e vi lasciamo ad una fanart che mostra Molo con lo stile di Dragon Ball Z.