Dragon Ball Z: Majin Vegeta è la miglior versione del Principe dei Saiyan? Parliamone

Da arrogante guerriero Saiyan senza alcuno scrupolo, ad amorevole padre e marito. Il percorso di redenzione intrapreso da Vegeta in Dragon Ball Z lo rende uno dei personaggi più iconici del franchise di Toriyama. Ma siamo sicuri che i fan non preferiscano maggiormente la sua parte violenta?

Picco più alto della storia del Principe dei Saiyan è la sua trasformazione in Majin Vegeta, evento che offre agli appassionati la possibilità di rivederlo nei panni dell'antagonista. Ciò che rende questa sua versione così apprezzata è la caratterizzazione stessa del personaggio. All'inizio della Saga di Bu Vegeta è ormai un uomo di famiglia che si è lasciato alle spalle il passato. Ma questa trasformazione lo porta alla cosiddetta crisi di mezza età.

Lasciandosi deliberatamente influenzare dall'energia malvagia di Bu, Majin Vegeta raggiunge un potere incredibile che gli permette di realizzare il suo più intimo desiderio, sfidare nuovamente Goku. Massacrando senza pietà il pubblico presente sugli spalti del Torneo Mondiale di Arti Marziali, il principe costringe il suo rivale al combattimento, uno dei più belli e intensi dell'intero franchise.

Majin Vegeta, inoltre, compie uno degli atti più inaspettati e profondi di tutto Dragon Ball Z. Intuendo quanto Bu sia inarrestabile, il Principe dei Saiyan sceglie di sacrificarsi in un vano tentativo di salvare il mondo e la sua amata famiglia. Prima di questo atto estremo, Vegeta trascorre i suoi ultimi momenti abbracciando suo figlio Trunks, un rarissimo momento di vulnerabilità e tenerezza che lo ha consacrato tra i fan. E voi cosa ne pensate di Majin Vegeta? Goku, Naruto e Rufy combattono insieme in questo tatuaggio di Dragon Ball. Gohan contro Bojack in prima persona in questa adrenalinica fanart di Dragon Ball Z.