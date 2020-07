Dragon Ball Z: Majin Vegeta si presenta in un modellino in scala 1:1 da 1000 euro

Una delle parentesi più controverse della storia di Vegeta in Dragon Ball Z ha riguardato la sua libera scelta di cadere sotto il "finto" controllo di Babidi, al fine di recuperare quel sentimento di malvagità che lo aveva reso il temibile Principe dei Saiyan. Eppure, anche quell'alone di crudeltà non è riuscito a spezzare i suoi forti legami.

Ad oggi, Vegeta è uno dei personaggi che sta crescendo più di tutti, soprattutto nella recente saga di Dragon Ball Super. L'iconico rivale di Goku, infatti, ha ormai compreso il peso delle scelte passate nonché il futuro che lo aspetta, sottolineando l'evoluzione che il Principe ha subito nel corso degli ultimi archi narrativi. Nonostante ciò, l'altra faccia della medaglia appartenente alla personalità di Vegeta, quello di un barbaro e crudele guerriero, riscuote ancora un certo fascino nelle community dedicate.

A tal proposito, recentemente X2 Studio ha voluto omaggiare il saiyan in una speciale statua, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia. La compagnia, dunque, ha ritratto il busto del personaggio in scala 1:1, ovvero secondo le sue reali dimensioni. Le grandi dimensioni e l'alta qualità, tuttavia, rispondono a un prezzo esorbitante, circa 1090 euro a fronte di un'edizione limitata a soli 99 pezzi.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa statua in scala reale del Principe dei Saiyan, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto, ma non prima di aver dato un'occhiata a questa illustrazione che reinterpreta Vegeta nella realtà.