Dragon Ball Z: Majin Vegeta è il protagonista di uno sketch di Dragon Garow Lee

Chi non è rimasto affascinato da Majin Vegeta, il personaggio che cedette il suo corpo a Babidi pur di raggiungere nuove vette di potere e sconfiggere Goku in un cruento scontro di Dragon Ball Z? Dopo la saga di Cell passata in sordina, il principe dei saiyan è tornato in quella fase agli antichi fasti di violenza con cui ci fu presentato.

Nella giornata di ieri 3 agosto, Dragon Garow Lee ha pubblicato sul suo account Twitter una nuova fan art. Il disegnatore di Dragon Ball - Vita da Yamcha, pubblicato anche in Italia da Star Comics, si è nuovamente lanciato in un disegno stavolta con un personaggio apparso brevemente in Dragon Ball Z. Stiamo parlando proprio di Majin Vegeta, la versione del principe dei saiyan ricolma del potere di Babidi.

In calce potete vedere il tweet del mangaka che ha inserito nel disegno tutta la rabbia e la forza di Majin Vegeta, esprimendola sia con un fisico teso al massimo, con i muscoli e le vene in bella vista, sia con l'aura elettrica che gli volteggia intorno e i capelli appuntiti che si diramano verso l'alto. Cosa ne pensate di questa nuova illustrazione a tema Dragon Ball Z di Dragon Garow Lee?

Vegeta è anche il protagonista di uno dei Funko Pop più costosi al mondo.