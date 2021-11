Dragon Ball Z: Majin Vegeta è pura malvagità nella statuetta di Figure Class

Dragon Ball Z non ha introdotto solo straordinarie trasformazioni e potenti villain, bensì anche il Principe dei Saiyan, Vegeta, colui che in breve tempo è diventato uno dei personaggi più amati in assoluto dell'intero capolavoro di Akira Toriyaa. Uno dei momenti che ha reso celebre il noto antieroe appartiene alla Saga di Majin Buu.

Ancora oggi si discute se Majin Vegeta sia la forma migliore del Principe dei Saiyan, una pseudo-trasformazione a cui l'iconico rivale di Goku decide volontariamente di sottostare per recuperare quell'ardore e malvagità che lo contraddistinguevano durante le scorribande in giro per le galassie. Una decisione disperata che lo convinceranno a tornare sui propri passi e sacrificarsi in nome dell'amore della sua famiglia per tentare di mettere Majin Buu fuori dai giochi.

E proprio in onore a questo peculiare forma, Figure Class Studio ha realizzato un modellino in scala, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia, che ritrae il saiyan in due differenti versioni: una intento a scagliare un micidiale attacco e la seconda, invece, l'attimo subito successivo con l'espressione soddisfatta ed un'esplosione alla spalle. Entrambe le statuette differiscono per il prezzo, 745 euro per la prima e 640 euro per la seconda, non cambia invece la consegna che non arriverà prima del secondo quadrimestre del 2022.

E voi, invece, cosa ne pensate di questi modellini, vi piacciono? Fatecelo sapere con un commento qua sotto, ma non prima di aver dato un'occhiato alla forma definitiva di Vegeta.