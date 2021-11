Dragon Ball Z: Majin Vegeta è sadico nella statua da collezione di Figure Class

Per superare il suo acerrimo rivale Son Goku, Vegeta si lasciò pervadere dall'influenza malvagia del mago Babidi. Più potente che mai, alla sua prima apparizione Majin Vegeta fece innamorare il fandom di Dragon Ball Z, che tutt oggi ritiene che questa sia la sua versione migliore. Rieccolo in ben due nuove, magnifiche statua da collezione!

Realizzate dallo studio Figure Class, le due nuove statue da collezione di Dragon Ball Z riportano in auge la versione più sadica del Principe dei Saiyan, nonché quella più amata dall'intera community, che nonostante le nuove, strepitose trasformazioni da lui raggiunte, proprio non riesce a scordare quella sua forma malvagia vista nella Saga di Majin Bu.

Sebbene entrambe ritraggano Majin Vegeta in tutta la sua malvagità, le due statuette si differenziano per prezzo e per posa. La prima, denominata Versione Babidi, vede il Saiyan in compagnia del piccolo stregone, pronto a lanciare la sua sfera energetica mentre la sua aura negativa distrugge tutto ciò che si trova attorno a lui. Questo pezzo, disponibile al preordine, ha un costo di 745 euro.

La seconda figure, invece, denominata Versione Explosion, vede il Principe dei Saiyan esibirsi in una risata sadica e beffarda, mentre si gode la distruzione causata dal suo attacco. Questa seconda versione ha un costo di 640 euro.

Entrambe le statuette si distinguono per i notevoli dettagli, come ad esempio le vene sulla fronte o la straordinaria realizzazione della tuta da battaglia. E voi, quale delle due bramate nella vostra personalissima collezione? Vi salutiamo lasciandovi alle potenziali statistiche di Majin Vegeta e alla cover realizzata da Ryuhei Tamura per il progetto Dragon Ball Super Gallery.