Dragon Ball Z: Majin Vegeta diventa un vero e proprio demone in una splendida fan art

La rivalità tra Goku e Vegeta ha fatto la storia, e qualunque fan di Dragon Ball ricorderà sicuramente quella volta in cui il principe dei saiyan cedette il proprio corpo a Babidi pur di superare il suo avversario. Quella di Majin Vegeta è ancora oggi una delle trasformazioni più amate in assoluto, e una splendida fan art ha provato a reinventarla.

In calce potete dare un'occhiata all'illustrazione di @dtr16kyab, un utente Twitter famoso per via dei suoi disegni dedicati ai personaggi di Dragon Ball. Nella sua opera il principe dei saiyan abbraccia completamente il suo lato oscuro e finisce per sbloccare una forma definitiva decisamente meno umana e più demoniaca.

Oggi Vegeta è ormai diventato un eroe in tutto e per tutto, abbandonando completamente la sua indole malvagia e mettendo persino su famiglia. La rivalità con Goku naturalmente continua ad esistere, ma l'ossessione con il potere e la volontà di diventare il più forte di tutti sono stati leggermente accantonati dopo la nascita di sua figlia Bulla. Il cambiamento di Vegeta è sicuramente uno dei sottoarchi narrativi più importanti di Dragon Ball, e la sua trasformazione in Majin può essere definito come il vero e proprio punto di svolta.

E voi cosa ne pensate? Vi piace l'immagine? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui foste fan del personaggio poi, non potete davvero perdervi il meraviglioso modellino di Dragon Ball da 1000€ pubblicato qualche settimana fa.