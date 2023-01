Dragon Ball Z: il Makankosappo di Piccolo contro Radish nella statua di Clouds Studio

Di recente Piccolo è stato grande protagonista di Dragon Ball Super: Super Hero. Nel corso della pellicola il Namecciano ha esibito una nuova e potentissima trasformazione che gli ha permesso di battersi contro Cell Max. Ma ricordate ancora la prima battaglia di Piccolo in Dragon Ball Z?

Orange Piccolo è stato fondamentale nello scontro finale di Dragon Ball Super: Super Hero, ma i fan di Dragon Ball Super potrebbero non sapere quanto il Namecciano sia stato temuto in passato. Inizialmente comparso come un antagonista di Goku, qui vi lasciamo allo scontro del 23° Torneo Tenkaichi di Dragon Ball, all'alba di Dragon Ball Z è costretto ad allearsi con il suo acerrimo rivale per affrontare una minaccia arrivata dallo spazio.

Quando Radish arrivò sul Pianeta Terra, né Goku né Piccolo riuscirono a intimidire il Saiyan venuto in cerca di suo fratello minore. Pur combattendo in coppia, i due Guerrieri Z non furono in grado di contrastare Radish, che all'epoca sembrava imbattibile. Solamente con il sacrificio di Goku, Piccolo riuscì a eliminarlo con un potente Makankosappo.

Proprio a questa scena di Dragon Ball Z è dedicata la nuova statua da collezione realizzata dall'azienda specializzata CLOUDS STUDIO. La figure ritrae infatti Piccolo, con un arto monco, concentrare tutto il suo Ki per lanciare un Makankosappo.

La statua da collezione è disponibile in due diverse colorazioni, una fedele a quella del manga di Toriyama e l'altra all'anime di TOEI Animation, oltre che in due diverse grandezze. La versione 1:6 (25 cm) ha un costo di 275 euro, mentre il prezzo di quella più grande 1:4 (37 cm) è di 355 euro. La statua è disponibile al preordine e l'uscita è prevista tra il Q2 e il Q3 del 2023.