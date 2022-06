Dragon Ball Z, il malefico trio nella figure di Hero Belief Studio

L'iconico trio di villain di Dragon Ball Z, composto da Freezer, Cell e Majin Buu, è molto apprezzato dai fan del capolavoro di Akira Toriyama al punto tale che lo stesso autore, persino nell'attuale sequel della storia, ha riproposto i personaggi attraverso delle differenti formule.

Se l'Imperatore del Male è tornato a piede libero dopo la Saga del Torneo del Potere, Cell è invece tornato recentemente con Dragon Ball Super: Super Hero seppur in un modo inedito. Le loro apparizioni, di certo non originali, sono il risultato della loro popolarità all'interno della community che ha convinto TOEI Animation e Shueisha a continuare a puntare sulle loro figure.

A ribadire il loro successo, inoltre, non mancano ambiziose iniziative da parte di diverse compagnie dedite alla realizzazione di modellini in scala, come dimostra questa statuetta curata da Hero Belief Studio. L'azienda, infatti, ha omaggiato il trio in una figure dedicata, la stessa apprezzabile in calce alla notizia, che racchiude tutte le forme dei 3 personaggi. La statuetta, proposta in scala 1/6, è provvista persino di LED colorati ed è già disponibile al preordine al costo totale di 765 euro, di cui 200 da scalare al momento dell'acquisto. La consegna, invece, si farà attendere sino al primo trimestre del 2023.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo modellino in scala dedicato a Freezer, Cell e Majin Buu? Fatecelo sapere con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.