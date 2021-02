Dragon Ball Z: l'aura malvagia di Majin Vegeta viene sprigionata in questo cosplay

L'evoluzione di Vegeta è uno degli elementi cardine di Dragon Ball Z. Il suo travagliato passaggio da antagonista a eroe è stato però interrotto durante la Saga di Bu, periodo in cui è tornato più cattivo che mai per via dell'influenza di Babidi.

Sebbene in Dragon Ball Super i suoi giorni da antagonista siano definitivamente finiti, almeno fino a ora, il lato malvagio di Vegeta è particolarmente apprezzato dagli appassionati del franchise di Toriyama. I suoi giorni da Majin Vegeta, infatti, sono stati consacrati come il suo periodo migliore.

Resosi conto che Goku era divenuto ormai di gran lunga a lui superiore, il Principe dei Saiyan si lasciò controllare volontariamente dall'influenza malvagia di Babidi, sadico mago che intendeva riportare in vita Majin Bu, per aumentare a dismisura il suo potere. Majin Vegeta così riuscì a sfidare il suo rivale, istigandolo a combattere a piena potenza uccidendo numerosi spettatori presenti sulle tribune del Torneo Mondiale di Arti Marziali.

Per rendere tributo a questa sua versione malvagia, il cosplayer Leon Chiro ha condiviso su Instagram una particolare interpretazione in cui il Principe dei Saiyan rivive quei giorni ormai lontani. Indossando la tuta blu da combattimento, i guanti bianchi e trasformandosi in Super Saiyan, Majin Vegeta è tornato in vita per completare la sua missione, dimostrare a Goku chi è il Saiyan più forte di tutti.



E voi cosa ne pensate del lavoro eseguito dal cosplayer? Scopriamo se Majin Vegeta è realmente la migliore versione del Principe dei Saiyan di Dragon Ball Z. Dalla peggiore alla più devastante, ecco tutte le tecniche di Vegeta in Dragon Ball.