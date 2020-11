Dragon Ball Z: la malvagità di Freezer in questa fanart in computer grafica

Uno dei cattivi più iconici dell'universo di Dragon Ball Z, e non solo, è Freezer, despota responsabile della distruzione del pianeta Vegeta e del genocidio della razza Saiyan. Amatissimo dai fan per la sua spietatezza, Freezer mostra tutta la crudeltà di cui è capace in questa fan art realizzata in Computer Grafica.

L'artista @Xun.3d ha condiviso sul proprio profilo Instagram una versione in Computer Grafica di Lord Freezer nella sua forma base. In questa fan art, l'antagonista è circondato da un alone di malvagità e follia e sembra pronto a distruggere un intero pianeta con un solo colpo. Se già nella sua prima forma è particolarmente inquietante, in versione Computer Grafica Freezer disturberà i vostri sogni. E voi cosa ne pensate di questa fanart?

A lungo in cerca di vendetta, in Dragon Ball Super Freezer si è duramente allenato per poter affrontare e sconfiggere Goku. Ma nonostante una nuova incredibile trasformazione, l'imperatore dell'universo è stato messo al tappeto ancora una volta dal Saiyan. In seguito, nonostante la sua innata malvagità, Freezer è persino divenuto un alleato dei Guerrieri Z; un evento inaspettato ma al tempo stesso memorabile. Il Capitano Ginew ha spiegato il motivo per cui è passato dalla parte di Freezer in Dragon Ball Z. Grave svista o scelta consapevole? Discutiamo sul motivo per cui Goten e Trunks non hanno la coda in Dragon Ball.