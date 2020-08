Dragon Ball Z: tutta la crudeltà di Majin Vegeta in un'epica illustrazione

Uno dei momenti più importanti per la storia di Vegeta all'interno di Dragon Ball è stato segnato dall'ultimo arco narrativo, ovvero durante la saga di Majin Buu. Il malvagio Babidi, al fine di risvegliare il potente mostro rosa, sfruttò qualsiasi carta in suo favore, persino i vecchi trascorsi di Vegeta.

Il principe dei Saiyan è sempre stato differente da Goku, non solo per una differente filosofia da guerriero ma anche per le proprie ideologie. Proprio per questo, infatti, Vegeta è consapevole del proprio destino, in quanto dovrà espiare per tutti quei crimini commessi in vita, a partire da quelli compiuti durante il torneo quando uccise senza alcuno scrupolo numerosi spettatori. Eppure, senza la parentesi come Majin Vegeta la sua crescita come personaggio poteva non considerarsi ancora conclusa.

Grazie alla ricaduta nel male, il principe si rese conto di quanto fosse davvero cambiato e ciò lo portò al pentimento in una delle scene più emblematiche dell'intero anime, il suo sacrificio. In onore della sua malvagità, un fan, un certo dtr16kyab, ha voluto omaggiare tutta la crudeltà del personaggio con un' epica illustrazione, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia. L'artista ha voluto evidenziare, anche attraverso l'ausilio di caratteristiche originali come le corna, tutto l'odio e la sua insofferenza verso il prossimo.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa rappresentazione grafica, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.