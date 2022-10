Dragon Ball Z: tutta la malvagità di Majin Vegeta nella figure di CB Studio

Diventato ormai co-protagonista al fianco di Son Goku, Vegeta è stato sin da subito uno dei personaggi preferiti dagli appassionati di Dragon Ball Z. Nonostante i vari cambiamenti subiti nel corso della serie, soprattutto in Dragon Ball Super, la forma preferita dai fan rimane Majin Vegeta, la pura essenza della malvagità del Principe dei Saiyan.

Accettando di farsi controllare dal mago Babidi, Vegeta riesce a raggiungere un livello di potenza straordinario, che unita alla trasformazione in Super Saiyan 2, gli permette di tenere testa al suo rivale Kakaroth. Il risultato è uno degli scontri più emozionanti e intensi dell’opera ideata dal maestro Akira Toriyama.

Per ricordarlo gli artisti di CB Studio hanno realizzato la figure da collezione che potete vedere nelle immagini riportate fondo alla pagina. Alta 28 centimetri, la statua rappresenta il Principe dei Saiyan sotto l’influenza del potere malvagio, mentre si prepara a lanciare uno dei suoi devastanti colpi, circondato dalle scariche di energia caratteristiche di questa forma.

In arrivo nel terzo trimestre del 2023, la figure è interamente in resina e si presenta piuttosto dettagliata. Per chi fosse interessato ad acquistarla è già possibile pre ordinarla al prezzo di 165 euro. Vi lasciamo infine alla storia di Dragon Ball Z riassunta in una fantastica figure.