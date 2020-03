Dragon Ball Z: Bardock si prepara a combattere nel nuovo sketch a colori di Garow Lee

Dragon Garow Lee, uno dei fumettisti più noti tra i fan per i suoi lavori collegati al mondo di Dragon Ball, ha recentemente diffuso in rete un magnifico sketch a colori dedicato a Bardock, padre di Goku e Raditz nonché protagonista del primo film Dragon Ball Z: le origini del mito.

In calce all'articolo potete dare un'occhiata all'illustrazione del mangaka, pubblicata lo scorso 18 marzo in occasione del giorno dei Saiyan. L'immagine mostra Bardock con indosso la sua classica armatura da combattimento, con la coda aggrovigliata intorno alla vita e l'iconica benda rossa in fronte, inizialmente di colore bianco e successivamente sporcatasi di sangue con la morte di Toma, ex proprietario e amico del Saiyan.

Dragon Garow Lee è un disegnatore incredibilmente talentuoso, conosciuto dagli appassionati per via del lavoro svolto con la parodia Dragon Ball Side Story: Vita da Yamcha, uno spin-off incentrato sulle avventure dell'alleato di Goku. L'illustratore condivide saltuariamente sketch dedicati ai personaggi dell'opera di Toriyama, anche se raramente le immagini raggiungono questo livello di cura.

E voi cosa ne pensate? Vi piace? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui foste alla ricerca di altre opere simili vi rimandiamo alla fan art dedicata a Goku Super Saiyan pubblicata qualche giorno fa.